شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسس التيار الوطني: جاهزون للدفع بمرشحين على القوائم الأربعة والفردي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء طارق مهدي، مؤسس التيار الوطني المصري، أن ما أعلنته اللجنة العليا للانتخابات من مواعيد وإجراءات تبدأ في السابع عشر من الشهر الجاري، لإجراء انتخابات مجلس النواب، مثل عامل تحفيز لكل منتسبي التيار الوطني المصري، لبذل مزيد من الجهد والعمل للدفع بمرشحي التيار على القوائم في الدوائر الأربع، وتعزيز التحالفات مع المرشحين في إطار التيار الوطني المصري على المقاعد الفردية، خاصة مع الإقبال الشديد من العديد من الرموز والقامات والشخصيات السياسية للانضمام إلى التيار وتقديم أنفسهم للناخب المصري، في إطار مبدأ المشاركة المسؤولة.

وأكد مهدي حرص التيار الوطني المصري على الدفع بوجوه وطنية مصرية صميمة، تحكمها الكفاءة والرؤية المستقبلية، وبما يضمن تمثيلا لكل فئات المجتمع المصري تحت قبة البرلمان، وبما يضمن كفاءة الرقابة والتشريع.

كما أكد اللواء طارق مهدي تطلعه وأعضاء التيار الوطني المصري إلى تقديم نموذج وطني يقترن بطموحات الجماهير، ويتواكب مع كم التحديات، في إطار العمل بروح الفريق الصادقة.