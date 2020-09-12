شكرا لقرائتكم خبر عن بدء مؤتمر رئيس الوزراء بشأن ملف التصالح في مخالفات البناء (بث مباشر) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار بدأ منذ قليل مؤتمر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن ملف التصالح على مخالفات البناء. وقال «مدبولي» إن التصالح على مخالفات البناء من القضايا الكبيرة التي تواجه الحكومة مؤكدا أننا نتصدى لهذه القضية لوضع حلول لها. وأضاف «مدبولي»، أثناء لقائه بعدد من الإعلاميين والصحفيين، أن غض البصر عن المخالفات يؤدي إلى تفاقم الأزمة، لافتا إلى أن مصر على مدار ٤٠ سنة فقدت ٨٠٠ ألف فدان منها من ٢٠١١ حتي الآن ٩٠ ألف فدان من أخصب الأراضي الزراعية على مستوى العالم، مشيرا إلى الحاجة إلى ١٨ مليار جنيه لتعويض هذه الأراضي. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 100,708

تعافي 82,473

وفيات 5,607

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