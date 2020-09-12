شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تحدد "كيف نستعيد قيمنا وأخلاقنا الجميلة" موضوع خطبة الجمعة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن خطبة الجمعة المقبلة، ستكون بعنوان: "كيف نستعيد قيمنا وأخلاقنا الجميلة"، وأن الخطبة ستكون أيضا في حدود عشر دقائق وبذات ضوابط إقامة الجمعة الماضية 11/ 9/ 2020م

ووضعت وزارة الأوقاف عدد من الضوابط لعودة صلاة الجمعة هى:

1. تكون خطبة الجمعة في حدود 10 دقائق.

2. مراعاة التباعد بما يعادل متر ونصف المتر بين المصلين.

3. ارتداء الكمامة.

4. إحضار المصلى الشخصي.

5. فتح المساجد قبل الصلاة بـ10 دقائق وغلقها فور انتهاء الصلاة.

6. الاقتصار على الأماكن المتاحة وفق تحقيق إجراءات التباعد الاجتماعي فقط.

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7. عدم فتح دورات المياه.

8. عدم فتح أو دور المناسبات.

9. عدم زيارة الأضرحة.

10. عدم السماح بأي مناسبات اجتماعية من أفراح أو عزاء أو نحوه.

11. عدم السماح بصلاة الجنائز بالمسجد .

12. فتح المساجد الكبرى والجامعة بشرط وجود إمام أو خطيب معتمد من الأوقاف.

13. في حالة حدوث أي مخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالف وعدم إقامة.الجمعة في المسجد.

14. الأوقاف تؤكد أنه لا حرج على من صلى الجمعة ظهرًا في منزله طوال فترة الفتح الجزئى.