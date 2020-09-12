شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية تبدأ دورات تدريب العاملين فى المحليات بمركز سقارة غداً الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بدء مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة في تنفيذ خطته التدريبية للعام الحالي (2021/2020)، حيث ينفذ المركز خلال الأسبوع الجارى7 دورات تدريبية لأول مره لخريجي دورات ال tot لتخصيصهم في 7 مجالات مختلفة وذلك بداية من غدًا الأحد 13/9/2020 وحتي الخميس 24/9/2020 .

وأكد شعراوي، فى بيان اليوم، أن الدورات تتضمن حقيبة تدريبية جديدة تنفذ للمرة الأولى وهي التدريب علي المراكز التكنولوجية، والإعلام والتواصل المجتمعي، و التحول الرقمي ، والشئون المالية والقانونية بكل تخصصاتها الفرعية والتفتيش المالي والاداري ، والشئون الهندسية بكل تخصصاتها وأملاك الدولة وال gis، وأخيراً الموارد البشرية، ويستفيد من هذه الدورات 140 متدرباً من جميع المحافظات .

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن مركز سقارة للتدريب ينتهج دوراً جديداً في دعم المحافظات وتطوير منظومة التدريب وبناء القدرات بها للإرتقاء بمستوي تقديم الخدمات وتحسينها للمواطن ، حيث سيتم الاستعانة بالمتدربين المستفيدين من الدورات التدريبية بسقارة كمدربين في دورات المركز حتي يستطيعوا تنفيذ تلك الدورات في محافظاتهم بنفس المادة العلمية التي تدربوا عليها.

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ومن ناحية أخري اختتم مركز سقارة فعاليات استكمال الدورات التدريبية لخطة 2020 والتي بدأت ولم تستكمل بعد بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا، حيث تم استكمال دورتي ال gis وحضرها 22 متدرب واللغة الإنجليزية المستوي الأول وحضرها 18 متدرب الأسبوع الماضي قبل بداية الخطة التدريبية (2021/2020)، بالإضافة إلى الأسبوع الثاني لدورة قادة المستقبل 2020 وحضرها 66 متدرباً وسيتم إستكمال اسبوعها الثالث والأخير وسيتم تخريج الدفعة في يناير القادم.

وأشار اللواء شعراوي، إلي أنه نظراً للظروف الحالية والإجراءات التى تقوم بها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا فقد تم خفض عدد المتدربين عن السنوات السابقة ووضع خطه للتعايش الآمن مع فيروس كورونا خلال الدورات التدريبية تتضمن تقليل عدد المتدربين فى كل قاعة تدريب وكذلك عمليات التسكين للمتدربين وتعديل فترات استخدام الكافتيريا والمطعم لتقليل أعداد المتواجد بهم على أقصى درجة ممكنة لمراعاة التباعد الإجتماعى قدر الإمكان مع زيادة عدد الحافلات المستخدمة فى نقل المتدربين من وإلى مركز سقارة.