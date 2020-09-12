شكرا لقرائتكم خبر عن «غلبان داسوا غليك يا حبيبي».. شقيقة مجند القطار تطالب بحق أخيها: «مكنش معاه فلوس التذكرة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كتبت شقيقة مجند القطار رسالة إلى من يهمه الأمر، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي، «فيس بوك»، وقالت: «عايزين نرجع حق أخويا ونرد كرامته، كسر خاطره عشان غلبان، الكمسري أهانه قدام الناس، والله يا حبيبي انت فخر وشرف ليا ولبلدك، بس عشان انت غلبان يدوسوا عليك يا حبيبي».

وأضافت: «الناس كلها شافوا الكمسري اللى معندوش دم ده حسبي الله ونعم الوكيل فيه، ربنا ينتقم منه، كنت اعتبره زي ابنك، بس الواضح ان معندوش أولاد عشان يعمل كده في أولاد الناس، أخويا جندي لسة داخل الجيش من 3 أسابيع، ودي أول إجازة ينزلها، وقالي إنهم بيدفعولنا فلوس القطر عشان هو جندي في الجيش، والمفروض يسأله، ولو مالقاش معاه فلوس يكلمه بأسلوب أحسن من كده».

وعن تفاصيل الواقعة، تقول شقيقة مجند القطار: «أخويا مكنش عامل حسابه للقطر، هو كان معاه فلوس للمواصلات اللى لسة هيركبها عشان بيركب كذا مواصلة لغاية لما يوصل للجيش بتاعه، ماحدش عارف ظروف حد ولا حد حاسس بحد، لازم يكرموك على احترامك للجيش والتزامك بلبس الكمامة، ربنا يجيبلك حقك، ربنا يوقفلك ولاد الحلال، وزي ما انت وأمك بتعملوا في الناس، ربنا ردهولك يا حبيبي، شكرًا أوي ليها وشكرًا للرجالة اللى كانت واقفة، وماحدش ساعده».