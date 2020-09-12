شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الفنادق الحاصلة على شهادات «السلامة الصحية» إلى ٢١٢ بالبحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ارتفع عدد الفنادق الحاصلة على شهادة السلامة الصحية إلى ٢١٢ فندقا وقرية سياحية بمختلف مدن البحر الأحمر السياحية، بعد اجتياز ٤ فنادق جديدة أعمال لجان التفتيش على الضوابط التي أقرتها وزارتي السياحة والصحة وغرفة المنشآت الفندقية طبقا لقرارات مجلس الوزراء.

فيما تواصل لجان التفتيش أعمالها لفحص طلبات الفنادق المتقدمة للتشغيل بطاقة 50٪ لحين صدور قرارات جديدة من الدكتور خالد العناني، وزير السياحة الآثار.

وأكد علاء عاقل، رئيس غرفة المنشآت الفندقية، أن جميع الفنادق والقرى السياحية التي حصلت على شهادة السلامة الصحية ملتزمة بنسبة إشغالات ٥٠٪ من طاقتها، ضمن مواجهة انتشار فيروس كورونا.

فيما رفض الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، مطالب العشرات من ملاك الفنادق والقرى السياحية بالبحر الأحمر برفع النسبة المسموح بأشغالها من ٥٠ إلى ٧٥٪ في الوقت الحالي.

وأكد مسؤولو الفنادق أن إشغالات ٥٠٪ لا تحقق أي مكاسب مالية وأنهم يعملون بهذه النسبة حتى تستعيد السياحة معدلاتها الطبيعية وعودة السياحة الأجنبية.

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