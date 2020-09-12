شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «الشرب والصرف الصحي» بالقليوبية يثني على جهود العاملين بالشركة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أشاد المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية بجهود العاملين بالإداره العامه للصيانه لقيامهم بتصنيع وتنفيذ 2 بدالة بقدره ١٥٠ل/ث-٥٤٠م٣/ساعه بتكلفة اجمالية ٤٠ الف جنية بالجهود الذاتيه. وتم تجهيز المحركات الديزل من الخرده التي تم تجميعها من الطلمبات وإصلاح التالف منها، والتى تعمل بالكهرباء لشفط وتصريف المياه واستعداداً لاستخدامها في رفع مياه الامطار خلال فصل الشتاء المقبل وكذا استخدامها في اعطال الصرف الصحى وتابع تجربة عملية لتشغيلها حيث أدت عملها بكفاءة ووجه بعمل الدراسات اللازمة لتنفيذ العديد منها بفروع الشركة. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 100,708

تعافي 82,473

وفيات 5,607

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