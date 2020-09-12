شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. إصابة 11 شخصًا في حادث تصادم سيارتين بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب 11 شخصًا في حادث تصادم بطريق فرعي بمركز المنيا.

تلقي اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارًا من عمليات النجدة، بحادث تصادم سيارتين بطريق مدخل قرية سواده بمركز المنيا، مما تسبب في إصابة 11 شخصًا، وهم، رمضان مسامح كامل، ومنصور علي عبداللطيف، ومحمد مصطفى يحي، وفاطمة عبدالرءوف عبدالرازق، ورفاعي سيد محمد، ودعاء شادي نصر، وأحمد رزق عبدالعظيم، ورضا فكري أيوب، وعدنان محمد عبدالجابر، ومنى عبدالموجود محمد جميعهم من قرية سواده بمركز المنيا.

تم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التصرف.