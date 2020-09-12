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شكرا لقرائتكم خبر عن مخالفات في ٣ مراكز شباب ببنها(صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تابعت لجنة من مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، حالة مراكز الشباب بمدينة ومركز بنها، حيث ضبطت بعض المخالفات، وأوصت بتلافيها، وذلك بناء على توجيهات الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، وتكليف أحمد يحى مدير إدارة شباب بنها.
في مركز شباب شبلنجة، تلاحظ تواجد العاملين، وعدم استكمال سجلات العهدة وسجلات العضوية، وتنبه بتلافى الملاحظات، واعداد الملاعب لبدء مبارايات دورى مراكز الشباب.
أما مركز شباب أتريب، تم متابعته في الفتره الثالثه، والتنبيه على الالتزام بالاجراءات الاحترازيه، ووجد عدم تطابق النوبتجيه مع سجل الحضور والانصراف، وفي مركز شباب السادات، تلاحظ عدم استيفاء سجلات الانشطه والايرادات والمصروفات.
حذرت اللجنة من تكرار المخالفات، وأوصت بتلافيها في أقرب وقت حتى لا يتعرض مسؤولي هذه المراكز للمسؤولية القانونية.
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