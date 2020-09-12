شكرا لقرائتكم خبر عن توثيق المواقع المكتشفة على ساحل بحيرة مريوط فى الإسكندرية وتوقيعها على الخرائط لبدء الحفائر (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال إيهاب فهمى، رئيس الادارة المركزية للآثار الغارقة، أن بعثة أجنبية تابعة لمركز الدراسات السكندرية، انتهت من إجراء أعمال مسح شامل لمسافة كبيرة على طول الساحل الجنوبي لبحيرة مريوط في الاسكندرية، لتوثيق المواقع المكتشفة من جانبها استناداً إلى وجود شواهد اثرية بها وتوقيعها على الخرائط تمهيداً لبدء أعمال الحفائر استناداً للمسح.

وأضاف «فهمى»، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أنه بعد الانتهاء من أعمال التوثيق والتوقيع على الخرائط سيتم اعداد تقرير نهائي بالمواقع التي تم اجراء مسح شامل لها لتأتي مرحلة إجراء الحفائر، مشيراً إلى أن البعثة رصدت شواهد اثرية تؤكد وجود آثار بالمواقع مثل بقايا مباني قديمة وأرصفة سفن اطلال مبانى.

ولفت إلى أن البعثة استمرت في العمل لمدة 45 يوماً، وقطعت شوطاً كبيراً على طول الساحل الجنوبي لبحيرة مريوط، وتم وضع نقاط على الخرائط بوجود شواهد أثرية سواء ثابتة أو متحركة.

وأعلن «فهمى»، جاهزية بعثتين أجنبيتين لاستكمال مواسمهما السابقة، والمقرر بنهاية سبتمبر الجاري وأول أكتوبر المقبل، الأولى بعثة فرنسية تابعة لمركز الدراسات السكندرية وتستكمل أعمالها أمام قلعة قايتباى بمنطقة بحرى، والثانية تابعة للمعهد الأوروبي للآثار وتستكمل موسمها في منطقتى الميناء الشرقية وخليج أبي قير ،مشيراً إلى حصولهما على الموافقة المطلوبة من الجهات المعنية لاستئناف نشاطهما.