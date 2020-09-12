شكرا لقرائتكم خبر عن «الجيزاوي» يتابع مشروع بحثي بهندسة بنها لإنتاج وحدات توليد كهرباء للقرى السياحية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور ناصر الجيزاوي، نائب رئيس جامعة بنها لشؤون الدراسات العليا والبحوث، أحد المشروعات البحثية التي تمولها الجامعة وتهدف إلى إنتاج الطاقة المتجددة بكلية الهندسة ببنها.

جاء ذلك بحضور الدكتور عارف سليمان، عميد الكلية والدكتور هشام البطش، رئيس قسم الهندسة الميكانيكية والباحث الرئيسي على المشروع، وكذلك الفريق البحثي التابع للمشروع.

وقال الجيزاوي إن هذا المشروع يهدف إلى توليد الكهرباء باستخدام توربينات صغيرة الحجم حديثة حيث يتم استخدام توربينة رياح أفقية المحور لتوليد الكهرباء عن طريق الاستفادة من طاقة الرياح الموجودة في المواقع جنبا إلى جنب مع الطاقة المتولدة باستخدام الخلايا الطاقة الشمسية ويتم تخزين الطاقة في البطاريات مما يتيح الطاقة طوال اليوم وتوليد الكهرباء وإنارة الطرق والقرى السياحية في المدن الساحلية.

وأضاف نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث أن تمويل هذا المشروع يأتي من صندوق حساب البحوث العلمية بالجامعة ويأتي في إطار دعم المشاريع القومية وخطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠ بتنوع مصادر الطاقة لإنتاج طاقة نظيفة، حفاظا على البيئة واستثمارا للمصادر الطبيعية للطاقة التي تنعم بها مصر.

ويهدف لإنتاج وحدات توليد طاقة كهربية هجينة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح يمكن استخدامها في القرى السياحية بالساحل الشمالي أو الموجودة على ساحل البحر الأحمر.

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