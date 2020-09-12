شكرا لقرائتكم خبر عن بوابة التنسيق الإلكتروني.. بدء تلقي رغبات تقليل الاغتراب (الشروط والرابط) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت بوابة التنسيق الالكترونى تلقى طلبات تقليل الاغتراب اعتبارًا من السبت 12 سبتمبر ومن المقرر أن يستمر حتى يوم الأربعاء 16 سبتمبر، على أن يكون نسبة تقليل الاغتراب للكليات المناظرة وغير المناظرة في 10%، وفق ما حدده المجلس الأعلى للجامعات.

وبدأ الموقع في تلقى طلبات التحويلات من طلاب المرحلة الأولى والمرحلة الثانية من الطلاب خريجى الثانوية العامة، وذلك بغرض تقليل الاغتراب وليس الهدف هو تغيير رغبة الطالب.

ويمكن تسجيل رغبات الطالب في تقليل الاغتراب عن طريق الضعط على هذا الرابط، ومن الأفضل التعرّف على قواعد التحويل بين الكليات المناظرة وغير المناظرة وفق القواعد المعلنة لتقليل الاغتراب.

وأعلنت وزارة التعليم العالى عبر موقع التنسيق أنه يتم السماح للطالب بالتحويل إلى كلية غير مناظرة بمنطقته الجغرافية بشرط حصوله على الحد الأدنى لمجموع الدرجات بالكلية المطلوب التحويل لهاواستيفاء قواعد القبول بالكلية المحول لها مثل النجاح في اختبار القدرات إن تطلب الأمر ذلك، عن طريق لينك تقليل الاغتراب 2020 عبر موقع التنسيق.

وحدد موقع التنسيق الالكترونى أنه يمكن تحويل الطالب من كلية خارج منطقته الجغرافية إلى كلية مناظرة داخل منطقته الجغرافية دون التقيد بالمجموع.

وذكرت بوابة التنسيق الالكترونى أنه في حالة ترشيح الطالبة لكلية انتظام خارج منطقة إقامته ويرغب في التحويل لتقليل الاغتراب وإذا كان حاصلاً على مجموع درجات تزيد عن درجات الحد الأدنى للقبول بنظام الانتساب الموجه في الكلية التي يرغب في التحويل لها فيتم قبول تحويله عند الموافقة إلى نظام الانتظام بالكلية وليس الانتساب الموجه، أما إن كان حاصلاً على درجات تتساوى أو أقل من درجات الحد الأدنى للقبول بنظام الانتساب الموجه ففى حالة قبول التحويل لكلية في منطقته الجغرافية يتم إلى نظام الانتساب الموجه.

ولفت موقع التنسيق الالكترونى أن كليات التخطيط العمرانى بالقاهرة، وكلية اللغات والترجمة بجامعة اسوان، وكلية التكنولوجيا والتنمية شعبة علوم مالية وشعبة علوم زراعية تعتبر كليات فريدة وليس لها مناظر، والتحويل منها أو إليها يخضع لقواعد نظام التحويل للكليات غير المناظرة.

واعتبر الموقع أن كليات الهندسة الالكترونية بمنوف بجامعة المنوفية، وهندسة البترول والتعدين بالسويس بجامعة السويس، وهندسة الطاقة بأسوان بجامعة أسوان، كليات مناظره لباقى كليات الهندسة بالجامعات المصرية الاخرى للطلاب المستجدين والمرشحين للفرقة الاعدادية فقط، ويتم القبول بتلك الكليات خارج التوزيع الجغرافى والاقليمى، كما يتم التحويل منها وإليها طبقا لقواعد التحويل بين الكليات المناظرة.

Advertisements

كما ذكرت بوابة التنسيق الالكترونى اعتبار كلية الطب بالإسماعيلية بجامعة قناة السويس كلية مناظرة لباقى كليات الطب بالجامعات المصرية، ويتم قبول التحويل منها أو اليها وفقُا لقواعد التحويل بين الكليات المناظرة.

ويجب ملاحظة أنه لن يتم قبول طلبات التحويل أو تقليل الاغتراب لعمل التحويلات من خلال مكتب التنسيق وسيتم فقط قبول التحويلات عبر موقع التنسيق الالكترونى 2020 .

بوابة التنسيق الالكترونى : بدء تلقى طلبات تقليل الاغتراب.. الشروط والرابط