ضبط جرار كسح يلقي المخلفات بأحد المجاري المائية وكافيه يقدمه الشيشة للزبائن بطوخ (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ضبطت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة طوخ، جرار كسح يلقي المخلفات في أحد المجاري المائية، وكافيه مخالف لتعليمات وإجراءات مواجهة كورونا، يقدم الشيشة للزبائن.

البداية أثناء تفقد أحمد عبداللاه وزيري، رئيس مدينة طوخ لقرى المركز في إطار توجيهات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، بضرورة المتابعة الميدانية، ضبط جرار كسح يلقى بالمخالفات بالمجارى المائية بالمخالفة، فتم التحفظ على الجرار، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

بينما ضبطت حملة لضبط المخالفين لقرار دولة رئيس الوزراء، الكافية المخالف، وتم التحفظ على 40 شيشة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتأتي الحملة في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء، وتعليمات محافظ القليوبية، بشأن التدابير الاحتيرازية ومنع تقديم الشيشة في المقاهى والكافيهات.

ضبط جرار كسح يلقى المخلفات بأحد المجاري المائية وكافيه يقدمه الشيشة للزبائن بطوخ

ضبط جرار كسح يلقى المخلفات بأحد المجاري المائية وكافيه يقدمه الشيشة للزبائن بطوخ

ضبط جرار كسح يلقى المخلفات بأحد المجاري المائية وكافيه يقدمه الشيشة للزبائن بطوخ

ضبط جرار كسح يلقى المخلفات بأحد المجاري المائية وكافيه يقدمه الشيشة للزبائن بطوخ

ضبط جرار كسح يلقى المخلفات بأحد المجاري المائية وكافيه يقدمه الشيشة للزبائن بطوخ

ضبط جرار كسح يلقى المخلفات بأحد المجاري المائية وكافيه يقدمه الشيشة للزبائن بطوخ