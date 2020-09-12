شكرا لقرائتكم خبر عن «المجوهرات الملكية».. 1045 تحفة زينت أنامل سيدات الأسرة العلوية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

1045 تحفة فنية رائعة، لطالما زينت أنامل أميرات الأسرة العلوية الحاكمة، لا تزال تجذب آلاف الزائرين من المصريين والأجانب الذين يفدون من جميع جنسيات العالم لمشاهدة العراقة والتاريخ في قصر المجوهرات، المعروف بمتحف المجوهرات الملكية في الاسكندرية، أو قصر الأميرة فاطمة حيدر، للوقوف بانبهار كبير أمام رقة وجمال وعراقة التاريخ المتمثل في المجوهرات والحلى وأدوات الحلاقة الخاصة بملوك أسرة محمد على باشا، والمعروضة في 23 قاعة عرض و33 فاترينة بمختلف جنبات المتحف.

متحف المجوهرات يستقبل العشرات يوميا من المصريين والأجانب من جميع الجنسيات الأجنبية حول العالم لمشاهدة التاريخ، حيث يستقبل القصر الملكى زواره لمشاهدة مقتنيات الاسرة المالكة والتماثيل التي تزين مداخل القصر والطراز المعمارى الفريد من نوعه وحلى الأميرات لا سيما الاميرة شويكار وفاطمة حيدر.

ويتكون متحف المجوهرات الملكية، من طابقين كل طابق يضم عدد من القاعات تعرض مجموعات متنوعة من المجوهرات، أدوات الزينة، أدوات المائدة والكتابة الخاصة بأمراء وأميرات الأسرة العلوية الذين حكموا مصر في الفترة من عام ١٨٠٥، حين تولى محمد على باشا حكم مصر وحتى عام ١٩٥٢ هو وقت قيام ثورة يوليو.

ويبلغ العدد الإجمالي لتلك المجوهرات ١٠٤٥ قطعة مجوهرات لا تقدر بثمن، وهى من تصميم أشهر بيوت المجوهرات العالمية آنذاك، مثل ڤان كليف آند أرپلز Van Cleef وArples، ديور Dior، بوشرون Boucheron، جميعها معروضة في متحف المجوهرات الملكية.

ومتحف المجوهرات الملكية هو متحف يعرض مجوهرات الأسر المالكة التي حكمت مصر، وشيد القصر في عام 1919 في منطقة زيزينيا وهو تحفة معمارية تبلغ مساحته 4185 متراً مربعاً وكان يؤول للأميرة فاطمة الزهراء إحدي أميرات الأسرة المالكة، وصمم طبقا لطراز المباني الأوروبية في القرن التاسع عشر ومن الداخل تمت زخرفة القصر بلوحات فنية مميزة.

وتحول القصر إلى متحف للمجوهرات الملكية في عام 1986، حيث يضم مجموعة كبيرة من المجوهرات والتحف الذهبية التابعة للأسرة العلوية المالكة تعود لعام 1805، ومنها تحف نادرة بدءاً من محمد على باشا حتي فاروق الأول وتمت مصادرة هذه المجوهرات من قبل ثورة 23 يوليو، وتم تسجيله كمتحف عام 1999.

متحف المجوهرات الملكية فى الاسكندرية .. هنا قصر الأميرات

متحف المجوهرات الملكية فى الاسكندرية .. هنا قصر الأميرات

متحف المجوهرات الملكية فى الاسكندرية .. هنا قصر الأميرات

متحف المجوهرات الملكية فى الاسكندرية .. هنا قصر الأميرات

متحف المجوهرات الملكية فى الاسكندرية .. هنا قصر الأميرات

متحف المجوهرات الملكية فى الاسكندرية .. هنا قصر الأميرات

متحف المجوهرات الملكية فى الاسكندرية .. هنا قصر الأميرات

متحف المجوهرات الملكية فى الاسكندرية .. هنا قصر الأميرات

متحف المجوهرات الملكية فى الاسكندرية .. هنا قصر الأميرات

متحف المجوهرات الملكية فى الاسكندرية .. هنا قصر الأميرات

متحف المجوهرات الملكية فى الاسكندرية .. هنا قصر الأميرات

متحف المجوهرات الملكية فى الاسكندرية .. هنا قصر الأميرات

متحف المجوهرات الملكية فى الاسكندرية .. هنا قصر الأميرات

متحف المجوهرات الملكية فى الاسكندرية .. هنا قصر الأميرات

متحف المجوهرات الملكية فى الاسكندرية .. هنا قصر الأميرات

متحف المجوهرات الملكية فى الاسكندرية .. هنا قصر الأميرات

متحف المجوهرات الملكية فى الاسكندرية .. هنا قصر الأميرات

متحف المجوهرات الملكية فى الاسكندرية .. هنا قصر الأميرات

متحف المجوهرات الملكية فى الاسكندرية .. هنا قصر الأميرات

متحف المجوهرات الملكية فى الاسكندرية .. هنا قصر الأميرات

متحف المجوهرات الملكية فى الاسكندرية .. هنا قصر الأميرات

متحف المجوهرات الملكية فى الاسكندرية .. هنا قصر الأميرات

متحف المجوهرات الملكية فى الاسكندرية .. هنا قصر الأميرات

متحف المجوهرات الملكية فى الاسكندرية .. هنا قصر الأميرات