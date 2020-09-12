شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إزالة آثار السيول.. إعادة فتح طريق رأس غارب- الشيخ فضل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعادت الأجهزة المختصة، بالتنسيق مع إدارة مرور البحر الأحمر، فتح طريق رأس غارب- الشيخ فضل بالاتجاهين، وذلك بعد الانتهاء من أعمال التصليحات بالطريق وإزالة آثار السيول وتجمع كميات من مياه الأمطار.

وأكد اللواء إيهاب رأفت، رئيس مدينة رأس غارب، أنه تم فتح الطريق بعد الانتهاء من إزالة آثار السيول على الطريق حتى أصبح آمنًا بشكل تام للحركة المرورية.

فيما تحقق نيابة رأس غارب في واقعة كسر خط نقل الزيت الخام القادم من منطقة رأس غارب إلى معامل التكرير بأسيوط، وذلك أثناء قيام أحد اللوادر بإزالة آثار السيول وتصريف المياه، حيث نتج كسر لخط الزيت الخام.