شكرا لقرائتكم خبر عن حملات للقضاء علي الناموس والحشرات بمصيف بلطيم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تنفيذا لتعليمات اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، قاد المهندس محمد إمام، رئيس مدينة مصيف بلطيم، حملات موسعة لمكافحة الناموس والحشرات بشواطئ المصيف السته وأبنية وفلل المصيف إضافة للنظافة والتجميل بشوارع وطرق المدينة وصيانة كشافات الإنارة العامة بكشافات الليد ذات الإضاءة العالية لتحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين. كما تم رفع جميع المخلفات والقمامة بالشوارع والميادين والطرق وتكثيف أعمال النظافة والتجميل وإزالة الحشائش داخل المدينة وقص الأشجار وتهذيبها مع المتابعة الدورية على مدار اليوم والحفاظ على مستوى النظافة والاستمرار بحملات النظافة بالشوارع الجانبية والمداخل ومناطق المدينة المختلفة يوميا للحفاظ على المظهر الجمالي للمدينة. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 100,708

تعافي 82,473

وفيات 5,607

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