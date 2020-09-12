«المحامين» تعقد جلسة حلف اليمين لمحاميّ الوجه القبلي الأحد

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تعقد نقابة المحامين، غدا الأحد، الموافق 13 سبتمبر الجاري، جلسة حلف اليمين القانونية لمحامي الوجه القبلي، وذلك في تمام العاشرة صباحاً، بقاعة اتحاد عمال مصر.
ونبهت النقابة، منذ عودة عقد جلسات حلف اليمين للمحامين الجدد، في يوليو الماضي، أن الحضور قاصر على المحامين والمحاميات فقط، وغير مسموح بحضور أي مرافق لقاعة الجلسة، إضافة لضرورة الالتزام بارتداء الكمامة، والبدلة الكاملة للمحامين.
يذكر أن مجلس نقابة المحامين، برئاسة النقيب رجائي عطية، وحضور 26 عضوا من أعضاء المجلس قرر خلال اجتماعه الأخير الخميس، تأجيل تحديد موعد انتخابات النقابات الفرعية، مع إعادة سلطات النقابات الفرعية في الصرف لحين تحديد موعد الانتخابات الجديد.
كما وافق المجلس بالإجماع على تفويض النقيب العام، بتشكيل لجنة لإعداد مشروع لائحة داخلية جديدة للنقابة، ثم عرضها على مجلس النقابة لإقرارها من عدمه.
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