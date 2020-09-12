شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحفيين» تطالب أصحاب وحدات الإسكان الاجتماعي بسرعة شغلها تجنبًا لسحبها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالبت لجنة الإسكان بنقابة الصحفيين الزملاء الذين حصلوا على وحدات الإسكان الاجتماعي في المدن المختلفة، طبقا لإعلان النقابات المهنية 2016 أو غيره، التواجد بوحداتهم وشغلها والإسراع بتركيب عدادات المياه والكهرباء.

كما طالبت اللجنة بالبدء في التعاقد على الغاز الطبيعي بالاتفاق مع اتحاد ملاك كل عمارة بعد تشكيل مجلسه، خشية سحب تلك الوحدات بموجب القانون الذي يمنح موظفي أجهزة المدن سلطة الضبطية القضائية، وهي مفعلة الآن، وجرى سحب مئات الوحدات السكنية غير المأهولة والمباعة والمؤجرة للغير بالمخالفة للقانون.

وتابعت اللجنة في بيان: «تهيب اللجنة بالزملاء الانتباه إلى أن أجهزة بعض المدن اتخذت إجراءات لفرض رسوم متوسطات استهلاك مياه للوحدات السكنية منذ تاريخ محضر استلامها، بغض النظر عن شغلها أو تركيب عدادات المياه والكهرباء بها، ما يوجب على كل مستفيد التعامل مع قطاع المرافق بجهاز المدينة التابعة له وحدته السكنية في هذا الخصوص».