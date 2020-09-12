شكرا لقرائتكم خبر عن «عزل كفر الدوار»: شفاء 4 وإصابة 5 بفيروس كورونا في البحيرة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور ياسر زايد، مدير مستشفى كفر الدوار العام، المخصص للحجر الصحى لمصابى فيروس كورونا في البحيرة، بشفاء وخروج عدد 4 مصابين بفيروس كورونا المستجد أمس من المستشفى بعد تلقيهم العلاج وتحول حالاتهم من إيجابية إلى سلبية.

مستشفى كفر الدوار العام المخصص لعزل مصابى فيروس كورونا فى البحيرة يعلن شفاء 4 ودخول 5 من مصابى كورونا في البحيرة

وأضاف مدير مستشفى «عزل كفر الدوار» أن المستشفى استقبلت 5 حالات جديدة للعلاج من فيروس كورونا المستجد، موضحًا أن إجمالى عدد الحالات في المستشفى يصل حاليًا إلى 65 حالة يتم علاجها من فيروس كورونا المستجد.

مستشفى كفر الدوار العام المخصص لعزل مصابى فيروس كورونا فى البحيرة يعلن شفاء 4 ودخول 5 من مصابى كورونا في البحيرة

مستشفى كفر الدوار العام المخصص لعزل مصابى فيروس كورونا فى البحيرة يعلن شفاء 4 ودخول 5 من مصابى كورونا في البحيرة