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شكرا لقرائتكم خبر عن «عزل كفر الدوار»: شفاء 4 وإصابة 5 بفيروس كورونا في البحيرة (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور ياسر زايد، مدير مستشفى كفر الدوار العام، المخصص للحجر الصحى لمصابى فيروس كورونا في البحيرة، بشفاء وخروج عدد 4 مصابين بفيروس كورونا المستجد أمس من المستشفى بعد تلقيهم العلاج وتحول حالاتهم من إيجابية إلى سلبية.
وأضاف مدير مستشفى «عزل كفر الدوار» أن المستشفى استقبلت 5 حالات جديدة للعلاج من فيروس كورونا المستجد، موضحًا أن إجمالى عدد الحالات في المستشفى يصل حاليًا إلى 65 حالة يتم علاجها من فيروس كورونا المستجد.
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