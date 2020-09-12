وزير الزراعة يبحث مع سفير بيلاروسيا التعاون الزراعى وتبادل الخبرات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى مع سيرجي ترينتيف سفير بيلاروسيا بالقاهرة التعاون الزراعي وتسهيل تبادل السلع الزراعية والخبرات فى مجال إنتاج التقاوى والمعدات والبحوث الزراعية، وتنفيذ ومتابعة ما تم الاتفاق مع نظيره البيلاروسى خلال زيارته لمصر مع رئيس بيلاروسيا فى فبراير الماضى.

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وأكد القصير أن المعدات البيلاروسية لها سمعة طيبة بالسوق المصرية، وأن هناك تعاونا قائما بالفعل فى هذا المجال بين شركة التنمية الزراعية التابعة للبنك الزراعى المصرى والشركات العاملة بيلاروسيا، وهناك عدد من المعارض للمعدات البيلاروسية الزراعية تم إنشاؤها فى عدد من المدن المصرية، إلا أنه شدد فى الوقت نفسه على أهمية إنشاء مراكز لصيانة هذه المعدات حتى يكون هناك استفادة قصوى من هذا التعاون.

ومن جانبه أشار السفير البيلاروسى أن مصر تمثل حجر الزاوية بمنطقة الشرق الأوسط ونافذة للانطلاق نحو أفريقيا، وأن هناك تعاونا قائما بالفعل بين وزارة الإنتاج الحربي وبعض الشركات العامله ببيلاروسيا في هذا المجال، كما أن بلاده ترغب في توسيع علاقات التعاون مع مصر في قطاع الزراعة، خاصة فيما يتعلق بمجال إنتاج التقاوي والبحوث الزراعية.