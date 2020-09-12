شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار تحصيل 100 جنيه عن كل حالة بمستشفيات الصحة النفسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم قرار الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بتحصيل رسم 100 جنيه عن كل حالة دخول للعلاج بمستشفيات الصحة النفسية.



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