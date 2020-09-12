القوى العاملة تعلن تعيين 616 شاباً بالدقهلية والتفتيش على 1015 منشأة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعيين مديرية القوي العاملة بمحافظة الدقهلية 616 شاباً من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، منهم 7 من ذوى القدرات الخاصة ، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" ، المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذين بلغوا 2983 شاباً .
وقال أحمد القللي مدير المديرية في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر أغسطس الماضي: إن المديرية قامت بالتفتيش الدوري والحملات فى مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 386 منشأة ، وفى مجال التفتيش العمالي تم التفتيش على 1015 منشأة وتم القيام بـ 36 حملة نهارية تفتيش شامل من خلال مفتشى العمل ، فضلا عن تلقى 44 شكوى من بوابة الشكاوى الحكومية تم تسوية 17 شكوي منها ، وإحالة 7 شكوى للقضاء ، ومازالت هناك 20 شكوى تحت البحث والدراسة .
وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تابعت المديرية التفتيش على 144 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي .
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