شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة ينقل 19 ألف راكب على متن 177 رحلة سفر ووصول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستقبل مطار القاهرة الدولى، على مدار اليوم السبت، 89 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، تقل 9850 راكبا، كما تغادر المطار 88 رحلة سفر إلى عدة وجهات، سواء أوروبية أو عربية أو أسيوية أو أفريقية، تقل على متنها 9582 راكبا.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة إن صالات السفر والوصول بالمطار سوف تستقبل خلال الـ24 ساعة رحلات دولية من وإلى عدة وجهات بالخارج، تسيرها شركات دولية وعربية والناقل الوطنى مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة.

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وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولى جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، خاصة فى أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

كما تتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعى، وخضوع جميع الركاب وأطقم الطائرات والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.