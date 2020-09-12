شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تجرب لقاح كورونا وتقليل اغتراب الجامعات بموجز خدمات تليفزيون الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم "تليفزيون الخليج 365"، موجزا جديدا لأخبار الخدمات، من إعداد إسراء عبد القادر، وتقديم سمر الزهيرى، والذى استعرض فيه أبرز الأخبار الخدمية التي تخص كل مواطن مصري.

وتضمن الموجز إعلان الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أنه بداية من اليوم السبت سيتم البدء في تجربة لقاحين لفيروس كورونا تجربة مباشرة على المتطوعين، جرى ثبات فاعليتهما في المرحلة الأولى والثانية والثالثة أيضا فى بعض الدول التى أجرت التجارب السريرية.

وأوضحت أن هناك أكثر من 135 لقاحا في التجارب السريرية و7 منها فقط وصلت للمرحلة الثالثة.

وأوضحت أنها شكلت مجموعة عمل قومي من الوزارة والخدمات الطبية ووزارة العدل وهيئة الدواء، للإشراف على الأبحاث الإكلينيكية لتطوير هذه اللقاحات والإشراف على المرحلة الثالثة.

كما تضمن الموجز إعلان الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، إطلاق مرحلة تقليل الاغتراب والتحويلات بين طلاب المرحلة الأولى والثانية للتنسيق اليوم السبت حيث تستمر هذه المرحلة حتى الأربعاء المقبل، وفقا لقواعد وشروط التوزيع الجغرافى والإقليمية وفى حدود نسبة 10% سواء التحويل لكلية مناظرة أو غير المناظرة.

ويسمح للطالب الذى تم ترشيحه في عملية التنسيق فى كلية ما خارج أو داخل منطقته الجغرافية (أ)، بالتقدم للتحويل إلى كلية غير مناظرة في منطقته الجغرافية (أ) فقط.

ومن أخبار التعليم ذكر الموجز أنه تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم السبت استقبال تظلمات طلاب الثانوية العامة على نتيجة امتحانات الدور الثانى للعام الدراسى الجارى.

وتتم إجراءات الاطلاع بمقرات لجان النظام والمراقبة وفقًا لضوابط الاطلاع التي تمت في الدور الأول وذلك للطلاب المتقدمين لامتحان الدور الثاني بالدرجة الفعلية والطلاب الراسبين فقط، أما الطلاب المتقدمين لامتحان الدور الثاني بقواعد وشروط الدور الثاني لايستفيد من تظلمه، ويستمر باب التظلم مفتوحاً حتى الخميس المقبل.

وتضمن الموجز إيضاً بدء معهد الدراسات القبطية بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، قبول دفعة جديدة للعام الدراسي المقبل، للراغبين في الدراسة في أقسام المعهد المختلفة، أمس، وسيتم غلق باب التقدم 16 أكتوبر المقبل.

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وحدد المعهد عدداً من الشروط لقبول المتقدمين من بينها الحصول على مؤهل جامعى بكالوريوس أو ليسانس، طبقا لشروط ونظام القبول بكل قسم.

وتوجد بالمعهد، أقسام اللاهوت، اللغة القبطية، الألحان والموسيقى القبطية، العمارة القبطية، الأثار القبطية، الفن القبطي، التاريخ القبطي، الاجتماع والتربية، الدراسات الأفريقية، الدراسات الإعلامية، التراث الشرقي المسيحي، إلى جانب قسمي القانون الكنسي والعلاقات المسكونية.



جزء من موجز خدمات تلفزيون الخليج 365

ومن بين أخبار الخدمات التي تضمنها الموجز تحذير الشركة القابضة لكهرباء المواطنين من سرقة التيار الكهربائي مؤكدة أن التعديلات الجديدة التي تضمنها قانون الكهرباء والخاصة بسرقة التيار تتخذ إجراءات رادعة ضد المخالفين.

وبموجب القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى.

وذكر القانون على أنه فى حالة تكرار السرقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه و تنقضي الدعوى الجنائية إذا تم التصالح قبل إحالة الدعوى الجنائية للمحاكمة.

ونختتم بأخبار الطقس، حيث تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم السبت، طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحرى، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على الصعيد نهارا.

وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية، معتدل على الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم السبت القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 24 درجات، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 25 درجة ، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 28 درجة.