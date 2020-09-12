شكرا لقرائتكم خبر عن وليد شرابى.. حقيقة الإخوانى النصاب وتاجر الحرب "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تكشفت الحقائق أكثر حول واقعة تورط وليد شرابى القاضى المفصول والهارب فى تركيا، فى واقعة نصب على مستثمرين مصريين مقيمين فى تركيا، فى مبالغ تقدر بـ5 ملايين دولار أمريكى، حيث أقر بصحة الواقعة عماد أبو الهاشم المحال إلى الصلاحية والمقيم فى تركيا أيضا، وكشف فى الوقت ذاته عن تفاصيل جديدة بشأن الواقعة، تشير إلى أن شرابى يتاجر فيما يعرف بـ"بيزنس الحرب".

وتعود تفاصيل الواقعة إلى رجل الأعمال الإخوانى السيد العزبى، الذى تقدم بدعوى قضائية أمام القضاء التركى للمطالبة باسترداد مليون دولار يتهم وليد شرابى بالاستيلاء عليها تحت ستار مشروع وهمى، ومن المتوقع الفصل فى القضية قريبا.

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