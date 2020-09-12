شكرا لقرائتكم خبر عن تصاعد أزمة بيع مقر «الوفد» بالغردقة.. قرار بفصل العضو مقدم الإنذار بوقف المزاد العلني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف حسين توفيق فرج عضو حزب الوفد ان الحزب قام بفصله من عضوية الحزب وإبلاغ النيابة ضده بسبب قيامه بإرسال إنذار على يد محضر برفضه بيع مقر الحزب بمدينة الغردقة

واكد فرج للمصري اليوم تعليقا على قرار فصله انه من المفترض أن رئيس الحزب هو في الأساس رجل قانون ويعلي من قيمة واحترام القانون بالإضافة إلى كونه رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان أي اللجنة المنوطة بوضع القوانين ولكن رد فعله للأسف الشديد أكد عكس ذلك فقد قام دون احترام القانون بفصلي لأني أرفض بيع مقرات الحزب التي هي إرث حقيقي تركه للوفديين زعيم الوفد فؤاد باشا سراج الدين

واضاف فرج انني كنت اظن ان رئيس الحزب الذي هو رجل القانون عندما أقوم بتصرف قانوني للحفاظ على مقرات الحزب من الأهدار والبيع سيحترم القانون ويحافظ على إرث زعيم الوفد فؤاد باشا سراج الدين. ولكن للأسف ضرب بكل ذلك عرض الحائط واتخذ قرار ليس له علاقة باللوائح أو له علاقة بالقانون فكان من الأفضل لرئيس الوفد أن يحترم القانون الذي أقسم عليه مرات عديدة فما قمت به هو الحفاظ على إرث الوفديبن الذي تركه لنا قيادات الوفد العظام أمانة في رقابنا ولن نفرض في ذلك وكنت أظن أن السيد رئيس الوفد سيكون متضامن معي كوفدي في حزب الحق

كان حسين فرج قد اكر ان الانذار الذي ارسله على يد محضر الذي ارسله لرئيس حزب الوفد بوقف بيع مقر الحزب بالغردقة رفض رئيس الحزب تسلمه واضاف فرج انه بعد إرساله الانذار بأيام تلقي تحذيرا من احد قيادات الحزب باني سيتم فصلي من عضوية الحزب واوضح انه مازال عضوا بالحزب ويسدد كافة رسوم العضوية وانه مستمر في العضوية ورفض بيع مقر الغردقة

وطالب فرج الهيئة العليا لحزب الوفد بالتراجع عن السعي والاستمرار في اجراءات بيع مقر الحزب بالغردقة

فيما كشف لطفي الدمراني عضو الهيئة العليا وامين حزب الوفد السابق بالبحر الاحمر ان الحزب حصل على الارض المقام عليها المقرر الحالي والذي تم عرضه للبيع بالمزاد العلني واضاف الدمرانيان سعر الارض كان ٢٠٢٦ جنيها فقط بسعر ٥ جنيهات للمتر وان الغرض المخصصة له الارض اقامة مقر للحزب وليس لغرض تجاري أو سكني واضاف الدمراني انه تمت عدة محاولات لسحب الارض وتغيير موقعها لأكثر من مرة إلا ان هذة المحاولات باءت بالفشل

وحصلت المصري اليوم على نسخة من عقد التخصيص الابتدائي الصادر من مدينة الغردقة لمحمد فؤاد سراج الدين رئيس الحزب في حينها حيث تتضمن بنود التعاقد ان الارض مخصصة كمقر للحزب وأي تغيير أو تعديل في كل أو جزء من الارض بالبيع أو الرهن دون الحصول على إذن كتابي من الجهة المخصصة يتم فسخ التعاقد واسترداد الارض ويلتزم المشتري بإقامة الغرض الصادرة له الرخصة واكد مسؤولو مدينة الغردقة ان في حالة طلب تغيير عقد التخصيص للعقود الصادرة من مدينة الغردقة يتم سداد ٥٠٪من قيمة سعر الارض بالسعر الحالي

كان الخبير المثمن لبيع مقر حزب الوفد بالغردقة قام بتأجيل بيع المقر بمدينة الغردقة وذلك لحين تغيير عقد التخصيص لارض المقر

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يذكر أنه تم تاجيل جلسة بيع بالمزاد العلني لمقر حزب الوفد بمحافظة البحر الاحمر بمدينة الغردقة وذلك بالمزايدة العلنية بنظام المظاريف المغلقة وهي أرض ومباني العقار الكائن بالغردقة على إجمالي مساحة أرض 205.2م2 ويتكون من 1- ارضي(4 محلات – ثلاث مكاتب + حمام + اوفيس ) و- دور اول علوي ( 9 غرف+ 4 حمام + 4 أوفيس) تسليم فوري.

كان حسين فرج توفيق «المقيم رأ س غارب بمحافظة البحرالاحمر قد قدم انذارا على يد محضر ل»بهاء الدين ابوشقه«بصفته رئيس حزب الوفد على يد محضر وذلك بسبب بيع مقر حزب الوفد الكائن بمدينة الغردقة بمحافظة البحرالاحمر. واعلن محضر بمحكمة الدقى» بهاء الدين ابوشقه«بصفته رئيس حزب الوفد لوقف البيع.

تفاصيل عقد مقر حزب الوفد بالغردقة

تفاصيل عقد مقر حزب الوفد بالغردقة

تفاصيل عقد مقر حزب الوفد بالغردقة

تفاصيل عقد مقر حزب الوفد بالغردقة

تفاصيل عقد مقر حزب الوفد بالغردقة

تفاصيل عقد مقر حزب الوفد بالغردقة

تفاصيل عقد مقر حزب الوفد بالغردقة

تفاصيل عقد مقر حزب الوفد بالغردقة