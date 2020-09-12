شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار بحلايب وشلاتين اليوم وطقس مائل للحرارة بالقاهرة والعظمى 35 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم السبت، طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس معتدل وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الشرقية، ويكون الطقس حار على جنوب سيناء والرياح معتدلة، فيما ترتفع نسبة الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى 83 % .

كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد طقس حار، وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة، والرياح معتدلة، وسط توقعات بفرص أمطار متوسطة على حلايب وشلاتين.

وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف، وعلى شمال الصعيد يكون الطقس لطيف، وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدل .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم السبت القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 24 درجات، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 25 درجات، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 23 درجات، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 27 درجات، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 27 درجات، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 28 درجة.

Advertisements

وشهد أمس الجمعة، ارتفاع طفيف بالدرجات، حيث يسود طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، فيما شهدت السواحل الشمالية الغربية طقس معتدل وشبورة مائية صباحا، يكون مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، والرياح معتدلة، وكان الطقس حار على جنوب سيناء والرياح معتدلة، فيما ترتفع نسبة الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى 80 % .

كما شهد شمال الصعيد وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة، والرياح معتدلة، وسط توقعات بفرص أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من جنوب سيناء و سلاسل جبال البحر الأحمر، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الغربية وتكون متوسطة على مناطق متفرقة بجنوب الصعيد .