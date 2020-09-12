الشأن المحلي يتصدر اهتمامات صحف القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

سلطت صحف القاهرة، الصادرة صباح اليوم السبت، الضوء على عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المحلي، والتي منها افتتاح 314 مسجدا خلال شهري سبتمبر الجاري وأكتوبر المقبل، بالإضافة إلى منزلة ومكانة الجيش المصري في قلوب أبناء الوطن ومدى الانضباط والالتزام الذي تتمتع بهما المدرسة العسكرية المصرية العريقة.

فمن جانبها، قالت صحيفة (الجمهورية) - في افتتاحيتها - إن 314 مسجدا جديدا تتزين بمآذنها سماء الوطن خلال شهري سبتمبر الحالي وأكتوبر المقبل، تم افتتاح 130 مسجدا منها بالأمس، وتتوالى الافتتاحات في العاصمة وكل المحافظات، يرتفع فيها الأذان مدويا في القلوب العامرة بحب الله والإيمان والأمانة والسلام والسماحة، في القلوب العامرة بحب الوطن وأمنه واستقراره، وخلال الست سنوات الماضية تم افتتاح 1200 مسجد جديد وترميم 3600 مسجد وفرش وتأثيث 9656 وافتتاح 1230 مدرسة قرآن.

وأضافت الصحيفة أن إنشاء وافتتاح المساجد الجديدة مفخرة في العمارة الإسلامية تؤكد حرص دولة الألف مئذنة على إعمار بيوت الله ورفع مآذنها شامخة عملاقة في سماء الوطن.

وتابعت "علينا أن ندرك تماما ما يروجه الإعلام المعادي وأعداء الوطن من شائعات وأكاذيب لتأجيج الفتنة وتحريض المواطنين ونشر المزاعم لنشر الفوضى.. إن المتأمل فيما يتم ترويجه عبر إعلام الإخوان المجرمين وقناة الجزيرة العميلة يدرك خطورة الأكاذيب وحجم الضلال الذي لا يمت للحقيقة بصلة، وإنما هي افتراءات ومحاولات يائسة للإيقاع بين المواطنين والدولة وتأجيج نار الفتنة وإشعال المشهد، في غياب الوعي لدى البعض وعدم التأمل والتدقيق في الصالح العام والفوائد الكثيرة التي تعود على البلاد والعباد من كل الخطوات.

أما صحيفة (الأهرام) تحت عنوان (خير أجناد الأرض) .. قالت - في افتتاحيتها - إن الكلمات التي تصف منزلة ومكانة الجيش المصري في قلوب أبناء الوطن تتعاظم فهو رمز المدرسة العسكرية المصرية العريقة التي تتمتع بالانضباط والالتزام وصون الأمن القومي المصري وحمايته من كل الأخطار التي تحاول الاقتراب منه.

وأضافت الصحيفة أن المهام الجسيمة التي يضطلع بها الجيش تجعله يعمل بكل الهمة والقوة طوال ساعات الليل والنهار في كل المواقع والجبهات لتنفيذ المهام المطلوبة بكل اقتدار وفخر، يحمي الحدود والمرافق الاستراتيجية على امتداد رفعة الوطن كما يساهم في الإنتاج الغذائي من خلال المشروعات التنموية العملاقة التي قام بتأسيسها واستصلاحها في الصحراء وتحولت إلى واحة خضراء مثمرة.

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وتابعت "على مستوى التدريب والاستعداد القتالي يرتقي الجيش المصري إلى قائمة أقوى الجيوش في العالم وفق التقييم العالمي الذي تصدره الدوريات المتخصصة المعتمدة، وهو أمر يبعث الارتياح والثقة في قدرة الجيش على حماية الحدود والدفاع عن المصالح الاستراتيجية للدولة وكذلك الدفاع عن الأمن القومي العربي، الذي هو اهتمام مصري رسمي وشعبي".

وأشارت إلى أنه في المشاهد الطبيعية التي تحدث ويكون طرفا فيها أحد رجال القوات المسلحة تظهر أعلى درجات الانضباط والالتزام بشكل يعكس إدراكا عاليا لقيمة البدلة العسكرية التي يمثل كل من يرتديها القدوة في حسن التصرف وضبط النفس وإظهار الجوانب الانضباطية المعتمدة في التعاملات سواء كانت داخل بيئة العمل أو في الأماكن العامة.

وقالت "أمس الأول برز هذا المشهد بتفاصيله التي عبر عنها الجندي الملتزم الوقور الذي يحافظ على مظهره ويقدم صورة حضارية عن كل زملائه من أبناء القوات المسلحة، كما حضرت بقوة في المشهد السيدة المصرية البسيطة وعبرت بتلقائية عن شعور جارف بالتقدير لكل من يرفع علم مصر واحتضنته بكل عاطفة الأمومة الفطرية التي لا يسعدها في هذه الدنيا سوى سعادة الابن والاطمئنان عليه".

وأوضحت الصحيفة أن البيان الرسمي الذي أصدره المتحدث باسم القوات المسلحة حول واقعة القطار حمل رسائل مهمة منها الثقة في وزارة النقل والشكر للسيدة الطيبة والتحية للجندي الملتزم وجميعها مهمة تعلي من قيمة الاحترام ودولة القانون التي تحترم الحقوق والواجبات.

السيدة المصرية نموذج للمرأة المصرية التي تعيش بالرضا والسلام الداخلي مؤمنة بمستقبل أفضل ينتظر مصر في كل المجالات والتكريم لكل من يعطي في الدنيا بالصدق.

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