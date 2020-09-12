"كورونا" في 24 ساعة| تراجع جديد لاصابات مصر.. والسبت أول يوم لتجربة لقاح محلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، خلال 24 ساعة ماضية.

كان أهم تلك الأخبار هو إعلان وزارة الصحة، الجمعة، تسجيل 151حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا المستجد، ووفاة 17حالة جديدة.

وأعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أنه بداية من غدٍ السبت، سيتم البدء في تجربة لقاحين لفيروس كورونا تجربة مباشرة على المتطوعين، جرى ثبات فعليتهما في المرحلة الأولى والثانية والثالثة أيضًا في بعض الدول التي أجرت التجارب السريرية، موضحة أن هناك أكثر من 135 لقاحًا دخل في التجارب السريرية و7 منها فقط وصلت للمرحلة الثالثة.

ويقدم "الخليج 365" في التقرير التالي أهم تلك الأخبار:

"تراجع جديد".. الصحة تعلن بيان إصابات ووفيات كورونا

وزيرة الصحة: غدًا أول يوم لتجربة لقاح كورونا في مصر.. والفيروس لم يرحل

وزيرة الصحة: مازلنا في الموجة الأولى لفيروس كورونا

الصحة: تقديم التوعية الميدانية لـ1.3 مليون مواطن بشأن كورونا حتى الأن

السودان: تسجيل ٣٣ إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة

فاوتشي يحذر من مخاطر تزايد الإصابة بكورونا في الولايات المتحدة خلال الشتاء

الغموض ما زال يحيط بكورونا وحالاته.. هذه النصائح مهمة

مقاطعة أونتاريو الكندية تسجل أعلى معدل يومي لكورونا منذ يوليو الماضي

هذا ما يجب فعله لعلاج أعراض "كورونا" في المنزل

الصحة القبرصية: لم تظهر أعراض كورونا على 40% من المصابين عند التشخيص

رئيس معهد المناعة الروسي يعلن سبيلا جديدا لعلاج مرضى "كورونا"

16 عرضا له.. كل ما تريد معرفته عن "كورونا طويل الأمد"

الاتحاد الأوروبي: جرعات لقاح كورونا قد تكون متاحة خلال شهرين

الأحد.. إسرائيل تصوت على فرض إغلاق شامل لمواجهة كورونا

العراق يسجل 67 حالة وفاة و 4254 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الصين: لا وفيات أو إصابات بعدوى محلية بكورونا وتسجيل 15 إصابة وافدة من الخارج

عدد قياسي للإصابات اليومية بفيروس كورونا في فرنسا

إصابات فيروس "كورونا" في الفلبين تتجاوز ربع المليون إصابة

المغرب: 1889 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

باكستان: ارتفاع حالات الإصابة بكورونا إلى 300 ألف و267 حالة

توريد 50 مليون جرعة من اللقاح الروسي إلى البرازيل

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