مصر | بعد بعد تقديم دعوي للقضاء الإداري.. سمير صبري: الجندي هو البطل الحقيقي

قال سمير صبري المحامي بالنقض، إن البطولة ليست مجرد كلمة أو تعبير تتناقله الألسنة، لكنها معنى كبيرا للتضحية والفداء، مشددا على أن الجندي المصري هو البطل الحقيقي الذي يستحق التكريم.

وأضاف "صبري"، في تصريحات للفجر، أن تضحيات جنود مصر من أبناء القوات المسلحة والشرطة سواء في مواجهة الإرهاب، وحماية الوطن من طيور الظلام، أو في ميادين التنمية والتعمير تعد نموذجا فريدا للعطاء الذي يدعو للفخر.

يأتي هذا، بعد أن أقام الدكتور سمير صبري المحامي، دعوي مستعجلة إمام محكمة القضاء الإداري لإلزام الفريق وزير النقل والمواصلات بإصدار قرار بأعفاء جنود القوات المسلحة والشرطة من قيمة تذكرة السفر.

واستشهد "صبري" في دعواه، بقول سيدنا محمد -صلى الله علية وسلم-: "إذا فتح الله عليكم.. مصر من بعدى فخذوا منها جندا كثيفا فذلك الجند خير أجناد الأرض لأنهم في رباط إلى يوم القيامة".

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