شكرا لقرائتكم خبر عن تعرّف على موعد إعلان أسماء المعينين فى مجلس الشيوخ 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حدد قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020 عدد موعد إعلان أسماء وضوابط اختيار الأعضاء المعينين فى مجلس الشيوخ 2020، وضوابط أعداد المنتخبين أيضًا فى الانتخابات التى جرت الشهر الماضى وتمت جولة الإعادة فيها الأسبوع الماضى.

وتنص المادة الأولى من القانون على أن عدد أعضاء المجلس 300 عضوًا منهم 100 بالإنتخاب بالنظام الفردى و100 بالقائمة المغلقة المطلقة ويُعين الرئيس الثلث الباقى على أن يُخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالى عدد المقاعد.

وحددت المادة 28 من القانون موعد اعلان أسماء الأعضاء المعينين فى مجلس الشيوخ بعد إعلان نتجية الانتخاب وقبل بداية دور الإنعقاد، بما يعنى أنه لن يتم إعلان أسماء الأعضاء المعينين فى المجلس قبل يوم 16 سبتمبر وهو الموعد المحدد من الهيئة الوطنية للانتخابات لإعلان أسماء مرشحى جولة الإعادة فى الانتخابات التى جرت الأسبوع الماضى.

وحددت المادة ذاتها من القانون أن يجب أن تتوافر فى العضو المُعين نفس شروط الترشح لعضوية مجلس الشيوخ، كما لا يتم تعيين مرشحًا خاض الانتخابات فى ذات الفصل التشريعى وخسرها.

وذكرت المادة أن لا يتم تعيين عدد من الأشخاص ينتمون لحزب واحد بما يؤدى إلى تغيير عدد أعضاء الأكثرية النيابية فى المجلس، ولا يتم تعيين أحد أعضاء الحزب الذى كان ينتمي إليه الرئيس قبل تولى مهام منصبه، وتخصص 10% من المقاعد للمرأة.

وأكدت المادة 28 من قانون مجلس الشيوخ على تساوى العضو المعين مع العضو المنتخب فى الحقوق والواجبات.

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