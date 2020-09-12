شكرا لقرائتكم خبر عن 7 مرشحين محتملين لـ«النواب» يوقعون الكشف الطبى بينهم سكرتير عام قنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى 7 مرشحين محتملين لمجلس النواب بقنا الكشف الطبى بالكومسيون الطبى و مستشفى قنا العام خلال أول أيام الكشف الطبى من بينهم كمال شلبى السكرتير العام لمحافظة قنا والذى سيخوض الانتخابات بمسقط رأسه بمحافظة سوهاج .

ومن جانبه أعلن الدكتور راجي تواضروس وكيل وزارة الصحة بقنا أن المديرية قد أعدت العديد من أماكن الكشف بالمحافظة من أجل تسهيل الكشف على المرشحين موزعة في أنحاء المحافظة وهى مستشفيات نجع حمادي العام ، و قنا العام،و قوص المركزي بالأضافةالى توقيع القومسيون الطبي بمقر القومسيون الطبي بقنا وسيتم عمل التحاليل بالمعمل المشترك بمدينة قنا .

وطالب المرشحين الدخول على الموقع الخاص بالوزارة لتسجيل البيانات الخاصة بالمرشح ثم بعدها التوجه الى مواقع الكشف الطبي وذلك فى الموعد المحدد على الموقع

http://elections.mohp.gov.eg