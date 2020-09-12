شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد إعلان نتيجة جولة الإعادة فى انتخابات مجلس الشيوخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تُعلن الهيئة الوطنية للانتخابات يوم الأربعاء المقبل الموافق 16 سبتمبر نتيجة جولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ والتى جرت يومى 6 و7 سبتمبر الجارى للمصريين في الخارج بينما تمت يومى 8 و9 سبتمبر داخل مصر.

وجرت انتخابات جولة الإعادة بين 52 مرشحًا يتنافسون على 26 مقعدًا في 14 دائرة تمثل كل دائرة محافظة، وتنافس 10 مرشحين على 5 مقاعد في محافظة سوهاج التي كانت أعلى المحافظات التي تتم فيها الإعادة، و6 مرشحين على 3 مقاعد في كل من محافظتى أسيوط وقنا، و4 مرشحين على مقعدين في كل من محافظات المنوفية والأقصر وكفر الشيخ وأسوان بينما تنافس 2 من المرشحين على مقعد وحيد في كل من محافظات بورسعيد والقليوبية والإسماعيلية والجيزة ومطروح وبنى سويف ودمياط.

وجرت انتخابات الإعادة في سوهاج بين كلاً من: مجدى خراجة ومحمود عبدالرحيم ابو سديرة وعبدالحكيم حسانى وأحمد فوزى محمود ومصطفى قدرى الشريف وعمر أبوزيد ومصطفى على ومحمود بخيت وهاشم محمد واسماعيل ابوكريشة.

وفى أسيوط تمت الإعادة بين محمد عبدالمنعم قرشي ومصطفى محمود وعادل حجازى وهشام يوسف ومنتصر قلدس وايهاب حلمى رزق الله. وفى قنا أعيدت الانتخابات بين أبوالنجا المحرزى ومحمد كمال موسي وعبدالراضى عريبى حسن وسيد احمد فواد ونبيل بخيت وعبدالفتاح دنقل.

وفى المنوفية تمت الإعادة بين هشام على أحمد على وحسن ابو القمصان وصلاح عبدالمعبود ومحمود شرارة. وفى كفر الشيخ جرت الانتخابات بين أشرف شعبان وعلى محمد على العجوانى ومصطفى حسين ومحمد ابراهيم منصور.

وفى الأقصر تمت الإعادة بين محمد عبدالعليم حسين والضوى أحمد الضوى ومحمد فتحى عبدالقادر ومحمد عطا الله. وفى أسوان جرت الانتخابات بين مجد الدين حسيبو ومحمد الأنور وياسر عبدالحميد ومصطفى جمعة.

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وفى محافظة القليوبية تمت الانتخابات بين أبوسريع إمام وخالد محمد، وفى الجيزة بين عمرو القماطى ومصطفى يوسف، وفى بنى سويف بين نبيل حميدة وأحمد سرور سليمان سرور، وفى محافظة دمياط بين أحمد عبدالشافى وحمدى عبدالمجيد وفى بورسعيد بين عاطف محمد حسنين وأحمد محمد زايد وفى الإسماعيلية بين عادل عبدالغنى ورمضان إمام أما في محافظة مطروح فجرت انتخابات الإعادة بين رزق علوانى وصابر مصطفى.