شكرا لقرائتكم خبر عن انكماش حركة السفر عربيا 57% بسبب كورونا والتعافى فى 2024.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصد الاتحاد العربى للنقل الجوى الخسائر المتوقعة للقطاع خلال 2020 بسبب جائحة كورونا وسيناريوهات التعافى المتوقعة، حيث أوضح عبد الوهاب تفاحة الامين العام للاتحاد العربى للنقل الجوى بأنه يتوقع أن يسجل الاقتصاد العالمى انكماشا بنسبة 4.9 % فى عام 2020 مقارنة مع عام 2019، وأن يسجل الاقتصاد العربي انكماشا بنسبة 5.7 % فى عام 2020 مقارنة مع عام 2019، وهو ما انعكس على قطاع السفر.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يتعافى الاقتصاد العالمى فى عام 2021 والاقتصاد العربي فى عام 2022 بناءا على سيناريو التعافى السريع، أما اذا لم يحدث ذلك فسيتم التعافى لكلاهما بعام 2023 م بناءً على سيناريو التعافى البطئ.

وإليك خسائر قطاع النقل الجوى عالميا وعربيا وتأثيراته الاقتصادية:

1 - حركة المسافرين في العالم عام 2020 مقارنة بعام 2019 انكمشت بواقع 54.7%.

2 - حركة المسافرين بالعالم العربي انخفضت مقارنة ما بين عام 2020 و عام 2019 بنسبة 57.1%.

3 - سيناريو التعافي السريع يشير لتعافي حركة المسافرين عالمياً وعربياً بعام 2024.

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4 - سيناريو التعافى البطئ، يشير لتعافي حركة المسافرين عالمياً وعربياً عام 2027.

5 - الخسارة في إجمالي مساهمة السياحة والسفر في الناتج الاجمالي العالمي حوالي 5.5 ترليون دولار امريكي.

6 - الخسائر في العالم العربي تصل الى 194 مليار دولار في عام 2020 مقارنة مع .2019.

7 - ومن المتوقع أن يصل اجمالي مساهمة السياحة والسفر في الناتج الاجمالي للعالم العربي الى حوالي 72 مليار دولار وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 72.9% مقارنة مع عام 2019.

8 - خسائر قطاع الوظائف عالمياً فقد يصل الى 197.5 مليون وظيفة في العالم.

9 - متوقع أن تصل خسائر بقطاع التوظيف عربيا بحوالي 7.5 مليون وظيفة بما يعادل 48%.