مختارات من باليهات النيل وكليوباترا وزوربا على مسرح النافورة بالأوبرا

محمد اسماعيل - القاهرة - ​تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، حفلاً لفرقة باليه أوبرا القاهرة، في الثامنة مساء الأحد المقبل، على مسرح النافورة، يتضمن مشاهدًا من أشهر الباليهات المصرية والعالمية منها النيل، كليوباترا، فالس شتراوس، لابايادير، زوربا، دون كيشوت وغيرها بالإضافة إلى مختارات راقصة من أوبرا عايدة ويؤديها كوكبة من عارضي الفرقة.

الجدير بالذكر أن فرقة باليه أوبرا القاهرة تأسست عام 1966 وكانت تابعة للمعهد العالي للباليه وقام بتدريب أعضاءها خبراء من الاتحاد السوفيتي وقدمت أولى عروضها فى نفس العام، تأثرت فى بداياتها بالباليه الروسي والكلاسيكي ثم برزت ضرورة البحث عن شخصية متفردة للفرقة تحفظ لها تميزها وهويتها بالإضافة إلى تقديم العروض المعاصرة فبدأ ظهور الخط المعاصر فى أعمال الفرقة من خلال مخرجين ومصممى رقصات مصريين ، واصبحت احد فرق المركز الثقافي القومي ( دار الاوبرا المصرية ) عام 1991.

قدمت الفرقة خلال المواسم الماضية العديد من الباليهات العالمية الكاملة وقامت بجولات فنية فى مختلف دول العالم منها المكسيك، فرنسا، إنجلترا، أيرلندا، كوريا، النمسا، الولايات المتحدة الأمريكية، الصين، جمهورية التشيك، إيطاليا، تركيا، لبنان، الأردن، كندا وروسيا.

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