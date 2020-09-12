حار والرطوبة مستمرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت بالدرجات

محمد اسماعيل - القاهرة - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس السبت، نهارًا شبورة مائية صباحًا، وطقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري، وارتفاع نسبة الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس والرياح معتدلة، شبورة مائية صباحًا وطقس معتدل على السواحل الشمالية شبورة مائية صباحًا والرياح معتدلة تنسط أحيانًا على السواحل الشرقية، وطقس حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد والرياح معتدلة - طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

أما حالة الطقس ليلًا، من المتوقع أن يكون لطيفًا على القاهرة والوجة البحري، ولطيفًا على السواحل الشمالية، وشمال الصعيد، ومعتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر وثلاث تربع والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح شمالية غربية.

Advertisements

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة السبت على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 35 24

الإسكندرية 32 25

وادى النطرون 33 24

طنطا 33 24

شبين الكوم 34 24

دمنهور 32 25

بلطيم 31 25

مطروح 29 23

السلوم 31 22

سيوة 36 23

بورسعيد 32 25

دمياط 31 26

الزقازيق 35 25

المنصورة 35 24

الاسماعيلية 36 22

السويس 35 24

العريش 33 23

رفح 32 22

رأس سدر 36 25

نخل 37 20

نويبع 36 29

طابا 35 25

كاترين 34 20

الطور 35 26

شرم الشيخ 38 30

الغردقة 39 28

مرسى علم 37 29

الفيوم 36 24

بنى سويف 36 24

المنيا 37 23

أسيوط 38 25

سوهاج 38 27

قنا 40 27

الأقصر 41 27

أسوان 43 28

ادفو 41 27

أبوسمبل 42 26

الوادى الجديد42 28

شلاتين 38 29

ابو رماد 37 29

حلايب 35 30

رأس حدربة36 30