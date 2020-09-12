شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق دورتين تأهيليتين للأئمة الجدد بمعسكر أبي بكر الصديق بالإسكندرية اليوم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالتدريب والتأهيل المستمر، وتنمية المهارات المتنوعة لدى السادة الأئمة، وبرعاية معالي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، تنطلق الدورتان التأهيليتان الخامسة والسادسة للأئمة الجدد بمعسكر أبوبكر الصديق بالإسكندرية اليوم السبت الموافق 12سبتمبر الجاري إلى الاثنين 14 سبتمبر الجاري.
يقوم على تدريب وتأهيل الأئمة نخبة متميزة من الأساتذة المتخصصين.
وبدأ معسكر أبي بكر الصديق بالعصافرة بمدينة الإسكندرية مساء أمس الجمعة في استقبال المتدربين، على أن تبدأ المحاضرات في تمام العاشرة صباحًا.
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