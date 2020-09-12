شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على إجراءات "الهيئة الوطنية" للوقاية من كورونا بانتخابات مجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، الجدول الزمنى لانتخابات مجلس النواب الجديد، ودعا المستشار لاشين إبراهيم، الناخبين المصريين بالخارج والداخل إلى الاقتراع فى انتخابات مجلس النواب، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته الهيئة بمبنى ماسبيرو، الناخبين للتصويت فى انتخابات مجلس النواب.

وكشف رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات عن حزمة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي ستتخذها الهيئة خلال أيام التصويت داخل وخارج اللجان الفرعية لتجنب نقل العدوى بفيروس كورونا المستجد، ونستعرضها فيما يلى:

1- تعقيم كافة المقرات الانتخابية قبل بدء التصويت وبعده خلال اليومين والإعادة.

2- التقيد بمسافات آمنة أمام مراكز الاقتراع.

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3- فرض ارتداء الكمامات الواقية على كافة أطراف العملية الانتخابية.

4- قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بتوفير كمامات مجانية لمن يحضر لمقر لجنة الاقتراع دون ارتداء الكمامة.

5- تكليف موظف مختص من قبل الهيئة يتولى تنظيم ومراقبة تلك المسافات الآمنة وتنظيمها باستمرار.

6- إلزام كافة المرشحين بالدعاية على مواقع التواصل الاجتماعى واستخدام مكبرات الصوت في الحدود المقررة قانونا وتعليق لافتات في الأماكن التي تحددها السلطات المحلية في المحافظات.

7- قيام رئيس اللجنة الفرعية بتكليف موظف مختص للتعرف على شخصية الناخب في حال وجود لبس في شخصيته بسبب ارتداء الكمامة، وكذلك تكليف موظفة من قبل الهيئة للقيام بهذا العمل في لجان السيدات.