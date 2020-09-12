قرارات هامة لدعم السياحة الثقافية بالأقصر وأسوان.. اقرأ التفاصيل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عدة قرارات هامة ومقترحات لخدمة حركة السياحة بمحافظة الأقصر، ناقشها الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، خلال اجتماع موسع مع بعض المستثمرين وممثلي السياحة الثقافية ومديري الفنادق في الأقصر، وذلك لمناقشة أحوال القطاع السياحي بالمحافظة والإستماع لمطالبهم ومقترحاتهم لدفع وتنشيط حركة السياحة الثقافية بعد استئنافها اعتبارا من أول سبتمبر الجاري، وذلك على هامش زيارته لمحافظة الأخيرة على مدار اليومين الماضيين. وشملت التعليمات والقرارات والمقترحات التى تمت مناقشتها فى لقاء وزير السياحة والآثار مع رجال السياحة بالأقصر مايلى:- 1. تم التأكيد على أهمية التزام الجميع بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية. 2. التأكيد على ضوابط السلامة الصحية الخاصة بإستئناف السياحة الثقافية لنجاح هذه التجربة. 3. تطبيق الضوابط حفاظاً على صحة المواطنين والسائحين والعاملين بالقطاع. 4. رحلات الفنادق العائمة (Nile Cruises) ستبدأ العمل في شهر أكتوبر المقبل. 5. تعود رحلات الفنادق العائمة بنسبة إشغال 50% من الطاقة الإستيعابية لها وفقا لضوابط التشغيل الخاصة بالفنادق العائمة. 6. شملت مقترحات دعم السياحة الثقافية السماح بإجراء تحليل PCR بمطارى الأقصر وأسوان للسائحين الذين لم يتمكنوا من تقديم شهادة تفيد بإجراء التحليل "بنتيجة سلبى". Advertisements 7. يتم عمل التحليل قبل 72 ساعة على الأكثر من موعد زيارتهم لمصر على غرار مطاري شرم الشيخ والغردقة. 8. طالب رجال السياحة أن يتم منح الذهبيات والبوتيك أوتيل في الأقصر ترخيصاً سياحياً. 9. طالبوا بمد فترة الانتفاع بمبادرة "صيف في الصعيد" والتي أطلقتها الوزارة لتشجيع السائحين على زيارة الأماكن الأثرية. 10. توفير منح تخفيض بنسبة 50% على أسعار التذاكر الكاملة للزائرين الأجانب بالمتاحف والمواقع الأثرية في الصعيد وذلك حتي شهر ديسمبر. 11. طالب رجال السياحة بتخفيض أسعار تذاكر الطيران الداخلي للأقصر وأسوان لتنشيط حركة السياحة. 12. وعد الدكتور خالد العناني بدراسة كافة طلباتهم ومقترحاتهم وبحث إمكانية تنفيذها. 13. أكد الوزير أن الدولة لا تدخر جهداً في سبيل النهوض بالقطاع السياحي وتقوم بتذليل كافة العقبات الممكنة لدفع العمل به وتقديم الدعم اللازم.

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