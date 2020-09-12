شكرا لقرائتكم خبر عن خلى بالك.. سرقة الكهرباء تعرضك للحبس وغرامة 200 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلجأ البعض إلى سرقة التيار الكهربائى للتهرب من سداد قيمة الاستهلاك الفعلى الذى يمثل حق الدولة، وهو ما يعرضهم للمساءلة القانونية سواء غرامة مالية كبيرة أو الحبس، ويرصد ”الخليج 365” لقرائه أهم المعلومات عن ضوابط الشركة القابضة لكهرباء مصر لتحديد قيمة غرامات المخالفين بالنسبة للكهرباء، علاوة على التعديلات الجديدة فى قانون الكهرباء الخاصة بسرقة التيار.

وفيما يلي أهم المعلومات:-

1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى.

2- فى حالة تكرار السرقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

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3- وفى جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه و تنقضي الدعوى الجنائية إذا تم التصالح قبل إحالة الدعوى الجنائية للمحاكمة.

- بالنسبة لطريقة حساب الاستهلاك لسارقى التيار تكون كالاتى:-

1- غرامة سرقة التيار بهدف التوصيل للنفس "ضعف حساب متوسط الاستهلاك الشهرى وفقا لسعر أعلى شريحة لمدة 12 شهر".

2- غرامة سرقة التيار الكهربائي بهدف التوصيل للغير "5 أضعاف متوسط الاستهلاك الشهرى وفقا لسعر أعلى شريحة لمدة عام".