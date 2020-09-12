اليوم.. أولى المحاضرات المجانية التي تقدمها شعبة "المدنية" بنقابة المهندسين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

تنطلق اليوم السبت، أولى المحاضرات المجانية التي تقدمها شعبة الهندسة المدنية لمهندسي شعبتها، حيث تقوم الشعبة برئاسة المهندس الاستشاري أحمد رمزي، بتقديم محاضرات مجانية لكل مهندس مدني يقدمها نخبة من أساتذة الخرسانة يوم السبت من كل أسبوع على مدار 6 أسابيع.

وقال المهندس أحمد رمزي، رئيس شعبة الهندسة المدنية، إن الشعبة تسعى دائمًا للبحث وتقديم كل ما يمكن أن يستفيد به المهندس المدني، لافتًا إلى أن الفكرة جاءت بتقديم مادة علمية متميزة بخبرة مقدميها لكل مهندس لثقل خبرته وتميزه وتقليل فرصة الأخطاء وتقليل عنصر الزمن للحصول على التميز، دون أن يتكلف مبالغ ربما لاتناسب الجميع للحصول على مثل هذه الجرعة المكثفة من المعلومة.

وأضاف رمزي، أنه بمجرد الانتهاء من محاضرات الخرسانة الستة، سيليها كل مجالات الهندسة المدنية تباعًا.

كما تعد الشعبة لتقديم عدد من الندوات المهمة، في ذات الشأن، فيما يخص المشاريع القومية الهندسية التي تتم حاليًا وعلى سبيل المثال المتحف المصري الجديد، الذي يعد صرحًا إنشائيًا يهم جميع المهندسين، للاستفادة من كل الخبرات التي قدمت لتنفيذه بهذا الإبهار، وشبكة الطرق والكباري التي أثرت فكرة ونظرة الخارج لمصر، وغيرها ما سيلقى رضا وترحيب المهندس المدني.