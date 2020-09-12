​​البتلو وقش الأرز.. "الزراعة" تعلن حصادها الأسبوعي بالإنفوجراف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، "الإنفوجراف الأسبوعي" الثالث، حول أهم أنشطة الوزارة، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من 4 وحتى 10 سبتمبر.

وأصدر المركز ملخصًا بالفيديو، حول أنشطة الوزارة خلال نفس الفترة.

وتصدر اللقائان اللذان عقدهما الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحضور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي النشرة، حيث تم خلال الاجتماع الأول بحث المشروع القومي لإنشاء منظومة متكاملة لمراكز تجميع الألبان عن طريق إنشاء 200 مركز متطور على مستوى محافظات الجمهورية، كما تم خلال اجتماع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة، والدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، والدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة نيفين جامع وزير التجارة والصناعة، واللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، استعراض الخطة الاستراتيجية الخاصة بالنهوض بالمحاصيل الزراعية والإنتاج الزراعي، بهدف تحقيق الأمن الغذائي من خلال تعظيم الإنتاج والتصنيع الزراعي.

وأوضح الإنفوجراف أن وزراء الزراعة والري والأوقاف، بحثوا خلال اجتماع مشترك تكثيف توعية وتشجيع المزارعين على التحول للري الحديث، كذلك ضمة الاجتماع وزراء الزراعة والتخطيط والبيئة، لمناقشة مشروع دمج التنمية المستدامة في مشروعات التكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ لإنشاء مجتمعات زراعية جديدة في مصر.

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ووضع المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، خلال نفس الفترة حجر الأساس لمصنع ميفاك الثالث بمدينة الصالحية الجديدة، لإنتاج لقاحات بيطرية مبتكرة، كما وقع اتفاقية مع منظمة "الفاو" لتنفيذ 150 مدرسة حقلية بمحافظات مصر، بتمويل من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، كما تفقد اللواء الدكتور إيهاب صابر مساعد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لشئون الخدمات البيطرية، مديريتي الطب البيطري بمحافظتي أسيوط وسوهاج، للوقوف على مستجدات العمل في أعمال التلقيح الاصطناعي للماشية بالمحافظتين.

وتزامنًا مع احتفالات عيد الفلاح أيضًا أطلقت الوزارة حملتها الترويجية لتوعية مزارعي محافظة القليوبية، بأهمية التحول إلى نظم الري الحديث، والتقنيات الحديثة، خلال زيارة تفقدية لعدد من مزارع المحافظة، قام بها رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، على رأس وفد من الوزارة، فضلًا عن الزيارة التي قام بها اعضاء فريق تحديث الري إلى محافظة قنا، والواحات البحرية بالجيزة، ضمن الزيارات الميدانية التي يقوم بها الفريق إلى مختلف محافظات الجمهورية لتشجيع المزراعين على التحول نحو منظومة الري الحديث لترشيد المياه وزيادة الإنتاجية.

وأعلنت الوزارة خلال الأسبوع جمع وتدوير 96 ألف و300 فدان، حيث بلغت كمية القش 238 ألف و706طن، وبلغ عدد مواقع تجميع قش الأرز 650 موقع في 6 محافظات، حيث تم كبس 90 ألف طن وتم فرم 36 ألف طن، وتشوين كميات القش الناتجة من مساحة 98 ألف و736 فدانًا، وتم عمل 34 كومة سمادية لإنتاج السماد العضوي، وإنتاج 5 أطنان أعلاف غير تقليدية بمحافظة كفرالشيخ، وتم تنفيذ 236 ندوة إرشادية لتوعية وإرشاد المزارعين بأهمية وضرورة الاستفادة من قش الأرز في إنتاج الأسمدة والأعلاف غير التقليدية، كما أعلن قطاع الانتاج التابع للوزارة، منذ أيام، بدء موسم حصاد محصول الأرز، لمساحة إجمالية بلغت حوالي 3000 فدان، في مزارع قطاع الإنتاج بكفرالشيخ ودمياط.

ووافق مجلس إدارة مشروع قرض البتلو في جلسته الأخيرة على تمويل جديد للبتلو بـ936 مليون جنيه يستفيد منها 5255 من صغار المربين والمزارعين، لشراء وتغذية 64694 رأس ماشية لتسمينهم ضمن المشروع القومي للبتلو، وبالتالي يصبح إجمالي ما تم تمويله للمشروع حتى الآن 2 مليار و624 مليون جنية لأكثر من 15300 مستفيد، ولتمويل حوالي 183 ألف رأس ماشية.

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