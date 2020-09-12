​فريق "إيناكتس الأزهر" يحصد المركز الأول على مستوى الجامعات في ريادة الأعمال

محمد اسماعيل - القاهرة - ​كتب- محمود مصطفى:

أعلنت جامعة الأزهر، فوز فريق "إيناكتس" في أسيوط بالمركز الأول على مستوى الجامعات في مسابقة ايناكتس السنوية في ريادة الأعمال، عن مشروع "Chito-Shrimp" وتمثيله مصر عالميا بعد تنافسه مع 56 جامعة.

وأوضحت الجامعة، في بيان لها، أن الفريق نافس في المسابقة العالمية مع فرق كل من كندا وأمريكا وألمانيا والهند والصين وكوريا والبرازيل، وجميع الفرق المشاركة هذا العام، والتي بلغ عددها 32 فريقًا يمثلون أعرق الجامعات في بلدانهم.. مؤكدا أن هذا الإنجاز الكبير تحقق بدعم مؤسسة الأزهر الشريف وعلى رأسها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة.

وأعرب الدكتور جمال سلطان، المشرف الأكاديمي على الفريق عن شكره لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وجميع المسئولين بالجامعة، متمنيًا أن يكون هذا الإنجاز خطوة جيدة نحو نهضة مصر وتقدمها ورفعتها حتى تصل إلى المكانة المرموقة، والتي يتمناها جميع المصريين الشرفاء تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.