أخبار مصر | تنفيذًا لتعليمات المحافظ.. حي النزهة يبدأ تطوير الجزيرة الوسطى (صور)

كتب هاني نصر العربي في السبت 12 سبتمبر 2020 04:13 صباحاً - انت الان تقراء خبر تنفيذًا لتعليمات المحافظ.. حي النزهة يبدأ تطوير الجزيرة الوسطى (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت محافظة القاهرة، في أعمال تطوير وتجميل الجزيرة الوسطى بطريق المطار، ابتداءً من منزل كوبري المطار وحتى مطلع كوبري الجلاء، لتكون بالشكل الحضاري اللائق لهذه المنطقة.

قام المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، واللواء خالد عقل رئيس حي النزهة، بالتنسيق مع هيئة نظافة وتجميل القاهرة، وبالتعاون مع المجتمع المدني، بالبدء في أعمال تطوير الجزيرة ورفع كفاءتها، وفقًا لما تمت الموافقة علية من اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، للخامات والتجهيزات اللازمة للمشروع حتى تكون نقلة حضارية تناسب التطويرات الدائرة للحي.

محافظ القاهرة يتفقد شق الثعبان

تفقد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، يوم الأربعاء الماضي، منطقة "شق الثعبان" لصناعة الرخام، حيث زار مصنع تدوير المخلفات الصلبة والأسئلة، والذي تم إنشاؤه بالشراكة ما بين جهاز الخدمة الوطنية ومحافظة القاهرة، على مساحة 45 ألف م2.

وأوضح المحافظ، أن المصنع سيقوم بتحويل المخلفات الصلبة والسائلة الناتجة من مصانع الرخام والجرانيت إلى طوب أسمنتي وانترلوك وبلدورات، وفقا لأحدث التقنيات بطاقة إنتاجية 18 مليون م3 سنويا، حفاظا على البيئة.

بلغت نسبة تنفيذ المصنع 95%، ومن المنتظر أن يبدأ تشغيله تجريبيًا نهاية العام الجاري.

كما زار محافظ القاهرة، خلال الجولة، عدد من المصانع التي قامت بتقنين أوضاعها وتابع سير عملية الإنتاج بها.

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وأوضح اللواء خالد عبد العال، أن أجهزة المحافظة عملت خلال الفترة الماضية على تطوير المنطقة الصناعية للرخام والجرانيت طبقا للمخطط من خلال استكمال المرافق ( مياه وصرف صحي صناعي وكهرباء وطرق).

وشملت أعمال التطوير، إنشاء طريق موصل للطريق الدائري الإقليمي لخدمة المنطقة الصناعية، ومدرسة ومعهد لتخريج عمالة فنية مدربة.

بالإضافة إلى إنشاء ميناء جاف ومنطقة خدمية تضم فروع للبنوك المختلفة والتوكيلات الملاحية، وإنشاء منطقة لوجستية تشمل مكاتب للشحن والتفريغ ومنطقة المعارض، ونقطة إسعاف وإطفاء وقسم شرطة.

تقع منطقة شق الثعبان شرق طريق الأتوستراد، بعمق 5كم حتى حدود محمية وادي دجلة شرقا بمنطقة طرة المعادي.

تتكون المنطقة، من 3 مناطق (كوتسيكا وبدر الليثي وشق الثعبان) على مساحة 1608 فدان بمساحة تقديرية 6.5 مليون متر مربع بطول واجهه على الأتوستراد 1.8 كم وتحوي 1858 مصنعا وورشة لتصنيع وتصدير الرخام الذي يأتي لها من محاجر رأس غارب والعين السخنة والمنيا وجبل الجلالة بالسويس والبحر الأحمر وأسوان.

