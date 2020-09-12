شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوفد: لن نقبل أقل من 40 مقعدا في قائمة مجلس النواب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، إنه لن يقبل في انتخابات مجلس النواب القادمة أقل من 40 مقعد في القائمة بجانب التنسيق على الفردي.

وأوضح أبو شقة أن الجميع يشاهد الشخصيات التي تأتي لحزب الوفد لتخوض الانتخابات بالنظام الفردي وجميعها شخصيات يعرفها الجميع.

وأشار أبو شقة إلى وجود مخطط لتصدير مشهد للخارج والهدف منه هدم حزب الوفد، وأنه في حقيقة الأمر هدم حزب الوفد يعني هدم الدولة المصرية لأنه يمثل المعارضة الوطنية والتي تعد جزء من نظام أي دولة ونشر الشائعات في هذا الأمر مخطط له لذلك لم نسمح لهدم حزب الوفد.

وأضاف أبو شقة انه لم يعرف أي اسم حتى الآن من الأسماء التي ستضمها قائمة انتخابات مجلس النواب حتى اسم ابنته، مؤكدًا أنه يعمل من اجل الوفد ورفض مناصب كثيرة ولكن قبل منصب رئاسة الوفد من أجل الوفد ومن أجل حبه للوفديين.