شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء تنتهى من تركيب 113 ألف عداد مسبوق الدفع بالمساجد و الكنائس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أيمن حمزة ، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن شركات توزيع الكهرباء انتهت من تركيب 113 ألف عداد مسبوق الدفع حتى 20 اغسطس الماضى بدلا من العدادات التقليدية بدور العبادة سواء التابعة لوزارة الأوقاف أو التابعة لإدارة المحليات، وذلك بالتنسيق مع وزارة الأوقاف وجهاز المحليات لاستبدال كافة العدادات التقليدية بدور العبادة من المساجد والكنائس بأخرى مسبوقة الدفع للحد من زيادة الاستهلاك والمساهمة فى ترشيد الاستهلاك.

وأضاف حمزة ، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" ، أنه مستهدف تركيب 85 الف 848 عداد مسبوق الدفع بالمساجد التابعة لوزارة الأوقاف تم الانتهاء من تركيب 84 الف 740 ، لافتا إلى أنه من مستهدف تركيب 31 الف 892 عداد مسبوق الدفع بالمساجد التابعة للمحليات تم الانتهاء من تركيب 27 ألف 403 عداد.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الكهرباء ، أنه بالنسبة الكنائس من المستهدف تركيبه 3352 عداد مسبوق الدفع و تم الانتهاء من 658 عداد، موضحا أنه يتم عمل مصادقات شهرية بين شركات التوزيع والمحليات والأوقاف للموافقة على قيمة الرصيد الذى تم شحنه بالعداد ، مشددا على أن دور العبادة التابعة للأوقاف و المحليات لا تتعرض لفصل التيار فى حالة نفاذ الرصيد ، لافتاً إلى أنه يتم شحنه تلقائى من قبل شركات توزيع الكهرباء بخلاف المساجد التابعة للأهالى يتولى مالكها شحن رصيد العداد.

وتابع حمزة قائلا : أن دور المناسبات بالمساجد يتم تركيب عداد منفصل عن عداد المسجد ، وتقوم الجهة المالكة سواء الأوقاف أو المحليات أو الأهالى بشحن رصيد العداد حسب رغبتهم، مضيفا أن دور المناسبات لها دخل خاص و تستطيع شحن رصيد العداد.