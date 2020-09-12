شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة مفتش صحة المنزلة الأسبق في الدقهلية متأثرا بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت نقابه أطباء الدقهلية، اليوم، وفاة الدكتور ذكي سعد السري مفتش صحة المنزلة الأسبق والذي توفي إثر إصابته بفيروس كورونا.
وقال الدكتور أسامة الشحات، نقيب أطباء الدقهلية، أن الدكتور ذكي سعد السري توفي بالعناية المركزة في مستشفي المنزلة المركزي بعد عزله بالمستشفى إثر إصابته بفيروس كورونا .
وأضاف " الدكتور سرى هو الشهيد رقم 29 من شهداء النقابة الذين لقوا حتفهم فى معركة كورونا، وتم ضم اسم الطبيب إلى "قائمة الشرف لأطباء الواجب" والتي تم إعلانها من قبل النقابة لتخليد أسمائه في لوحة الشرف .
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