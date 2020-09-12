شكرا لقرائتكم خبر عن كر وفر على شاطئ الموت بالإسكندرية (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح اللواء جمال رشاد، رئيس الادارة المركزية للسياحة والمصايف بمحافظة الاسكندرية، استمرار جهود الادارة المركزية للسياحة والمصايف على شاطئ النخيل لإخلائه من المواطنين ووجود حالة من الكر والفر بين الوافدين للسباحة على الشاطئ ورغم حالات الغرق التي يشهدها هذا الشاطئ الملقب بشاطئ الموت من كثرة الغرقى به .

يقع هذا الشاطئ غرب الاسكندرية حيث يوجد مايقرب من ٤٠ شاطئ مابين شاطئ مؤجر وشاطئ عام وشاطئ تابع لجمعيات وتمتد تلك الشواطئ على أكثر من ٢٤ كيلومتر وبالرغم من القرارات الصادرة من مجلس الوزراء باغلاق الشواطئ إلا ان بعض المواطنين وخاصة الوافدين من خارج المحافظة يتوافد على تلك الشواطئ نظرا لأن معظمها بلا اسوار أو بوابات وتستمر حملات الإدارة المركزية للسياحة والمصايف على الشواطئ في محاولات جادة لإخلائها من المواطنين تنفيذا للقرارات الصادرة بإغلاقها وايضا حفاظا على ارواحهم بسبب عدم توافر خدمات الانقاذ .