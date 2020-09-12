شكرا لقرائتكم خبر عن مفتش مباحث 6 أكتوبر يطالب أصحاب العمارات بتركيب كاميرات مراقبة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعرض العقيد فوزى عامر، مفتش المباحث في مدينة 6 أكتوبر خلال جلسة الحوار المجتمعي واستقباله جروب وصفحة «أكتوبر -هتتغير»وجهاز الشرطة الأوضاع الأمنية داخل المدينةومشكلات السرقات وخطف حقائب السيدات وتأجير الشقق بدون ابلاغ القسم فضلا عن تركيب كاميرات المراقبة- ودور الايتام المنتشرة بالمدينة وتعامل الجهات الامنية مع هذا الملف .

وطالب «عامر» خلال اللقاء ضرورة تبنى مشروع كاميرات المراقبة لجميع السكان بتركيبه على مداخل العمارات من الخارج لفاعليته في مساعدة رجال الشرطة في القبض على المجرمين موضحا أنها غير مكلفه ومن خلالها تم القاء القبض على مجرمين كان يصعب ضبطهم في حالة عدم وجود كاميرات المراقبة.

كما طالب الأهالي من اصحاب الشقق ابابلاغ القسم التابعين له في حاله ايجار شققهم لسهوله الكشف عن هوية السكان الجُدد ومساعدة الجهات الامنيه في ضبط أي جماعات ارهابيه أو تشكيل عصابي.

ولفت مفتش المباحث إلى ضرورة عمل محاضر فوراً في واقعات التعدي أو السرقة مهما كانت الواقعه في نظر صاحبها بسيطة لتسليط الضوء على الظواهر المنتشرة في الشارع .

واوضح أن الدولة قادرة على ضمان امن واستقرار المواطن وفى ظل التعاون المجتمعي وجهاز الشرطة في نشر الأمن بالشوارع .

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