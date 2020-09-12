شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسكندرية: من الممكن تخفيض رسوم التصالح مرة أخرى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية إن هناك لجان من المتخصصين وعلى الواقع تقيم الوضع على الأرض وتبحث في أسعار رسوم التصالح وأنه في حالة الوصول إلى ضرورة التخفيض أكثر من 25% ممكن أن نخفض.

وأضاف الشريف أنه سيجعل التقسيط لرسوم التصالح على أقصى مدة ممكنة حتى لا يتم التضييق على المواطنين.

وأوضح في لقاء على قناة «إم بي سي» لبرنامج الحكاية أنه يعمل قدر الإمكان لعدم التضييق على المواطن وتيسير الإجراءات.

يذكر أن المحافظ قد خفض رسوم التصالح 25% منذ أيام إلا أن المواطن السكندري في انتظار التخفيض نظرا لارتفاع قيمة الرسوم المقررة.